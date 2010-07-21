Требуется java программист для нового проекта. Проект большой но не сложный. Пишите на емаил: [email protected] или обрасчайтесь по скайпу: nadya_19149
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется менеджер проекта по созданию сайта онлайн тестирования. Сайт будет содержать уникальные тесты разных типов, функции оплаты (СМС, ЯД, WM, банковские карты).
Что потребуется:
1) Уточнить имеющееся ТЗ.
2) Найти исполнителей (программист, верстальщик, дизайнер, копирайтер и психолог (для создания тестов).
3) Выполнить проект.
Прошу сообщить стоимость работы над проектом (точно), а также ориентировочный срок ее выполнения (будет уточняться после предоставления имеющегося ТЗ).
Если нужна дополнительная информация – пишите. Буду рад ответить.
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