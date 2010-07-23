Нужна команда на разработку веб-сервиса

Требуется команда(возможно веб студия) для разработки высоконагруженного сайта (5-10М запросов в сутки).

Команде будет предоставлено полное ТЗ.

Задачи команды :

1) Функциональная спецификация

2) Разработка сайта.

3) Документирование.

Объем работ : 3 человека на 2 месяца работы.

Компоненты :

1) сложная бизнес-логика (приоретизация передачи сообщений между участниками системы)

2) админка админа

3) 3 админки для 3 типов участников

4) бухгалтерия.

5) морды сайтов.

Дизайн предоставим.

Требования к команде : опыт разработки на ZF, опыт разработки высоконагруженных проектов. Знание memcached и подобных систем. UML-моделирование (Visual Paradigm)

В предложении указывайте стоимость всего проекта из расчета 6 человеко-месяцев.

Кандидатом будет предложено выполнить небольшое тестовое задание на знание работ высоконагруженных систем.

Цены. Цены пишите обязательно. Я прекрасно понимаю, что невозможно без ТЗ оценить проект. Поэтому цены пишите исходя из условий : 3 программиста работают 2 месяца. В дальнейшем, с наиболее оптимальной командой будем оговаривать детали ТЗ.