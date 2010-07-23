Нужна команда на разработку веб-сервиса

Система управления Host***CMS (если не знакомы с этой CMS– первые проекты даю с учетом времени на освоение). Работа попроектно, возможна постоянная занятость если сработаемся. Требования типовые для удаленной работы: оперативная обратная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется команда(возможно веб студия) для разработки высоконагруженного сайта (5-10М запросов в сутки).
Команде будет предоставлено полное ТЗ.
Задачи команды :
1) Функциональная спецификация
2) Разработка сайта.
3) Документирование.
Объем работ : 3 человека на 2 месяца работы.
Компоненты :
1) сложная бизнес-логика (приоретизация передачи сообщений между участниками системы)
2) админка админа
3) 3 админки для 3 типов участников
4) бухгалтерия.
5) морды сайтов.
Дизайн предоставим.
Требования к команде : опыт разработки на ZF, опыт разработки высоконагруженных проектов. Знание memcached и подобных систем. UML-моделирование (Visual Paradigm)
В предложении указывайте стоимость всего проекта из расчета 6 человеко-месяцев.
Кандидатом будет предложено выполнить небольшое тестовое задание на знание работ высоконагруженных систем.
Цены. Цены пишите обязательно. Я прекрасно понимаю, что невозможно без ТЗ оценить проект. Поэтому цены пишите исходя из условий : 3 программиста работают 2 месяца. В дальнейшем, с наиболее оптимальной командой будем оговаривать детали ТЗ.
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