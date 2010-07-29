Набор сотрудников

Сайты «под ключ»Закрыт36 заявок617 просмотров
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Здравствуйте уважаемые соискатели.

Я ищу сотрудников для удаленной работы по следущим вакансиям:

- создание сайтов;

- продвижение сайтов;

- создание шаблонов;

- дизайн сайтов;

- веб-программирование;

- SEO- оптимизация;

- переводчики текстов;

- создатели логотипов;

- различные полиграфические работы;

- создатели флеш и видео;

- мнеджеры проектов

Обращаться

icq: 455811689

Skype: TheSairus

E-mail: [email protected]

13 лет назад
MichaelScofield
Олег 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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