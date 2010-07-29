Набор сотрудников

Для создания проекта фотостокового сайта требуется проджект менеджер, который возьмется за проект от написания ТЗ, управления разаботкой, до его последующего сопровождения. На текущий момент есть наброски к ТЗ (50% необходимого), остальное выясняется в совместных очных ...
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Здравствуйте уважаемые соискатели.
Я ищу сотрудников для удаленной работы по следущим вакансиям:
- создание сайтов;
- продвижение сайтов;
- создание шаблонов;
- дизайн сайтов;
- веб-программирование;
- SEO- оптимизация;
- переводчики текстов;
- создатели логотипов;
- различные полиграфические работы;
- создатели флеш и видео;
- мнеджеры проектов
Обращаться
icq: 455811689
Skype: TheSairus
E-mail: [email protected]
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