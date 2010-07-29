Набор сотрудников

Государственной организации на постоянную работу требуется веб-разработчик, для реализации внутренних веб-проектов. Опыт работ в разработке сайтов от 2х лет приветствуется. Желательно хорошо разбираться и уметь писать модули и плагины для Wordpress и Joomla. Здание в центре ...