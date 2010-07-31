Для поддержки и развития собственных сайтов компании (типография) требуется web-специалист. В идеале это человек, который может сделать все что необходимо для сайта + обладающий некоторым менеджерским талантом, благодаря которому он может привлечь более опытных исполнителей по мере необходимости.

Обязанности:

* реализация новых возможностей на основном сайте компании и модификация старых, программирование и верстки

* создание и изменение страниц на сайте, с версткой которых контент менеджер не справится

* делать так, чтоб сайт работал как надо

Требования:

* опыт аналогичной работы от года

* навыки программирования на php, mysql

* семантический html, css, javascript (ajax в том числе)

Условия:

* * м. Бауманская, пешком

* возможна частичная занятость, начало/окончание рабочего дня по договоренности

* заработная плата от 35000 руб. можно и больше.

* оформление по ТК

* интересные задачи, молодой коллектив, перспективы роста

PS особые пристрастия к тем, кто заинтересован в реализации своих талантов, двинут на интернете и знает слова w2p \ web2print \ print-on-demand

подробнее о нас тут www.printnetwork.ru