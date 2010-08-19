Разработчик для продолжения проекта на 1С-Битрикс

В вебстудию для постоянной удаленной работы требуется команда фрилансеров (программист 1С-Bitrix и html-верстальщик). От нас заказы, от вас работа. Можно - один специалист, соединяющий оба эти качества. Условия работы: Наличие опыта работы с CMS 1С-Bitrix, разработки собственных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продолжения разработки проекта на 1С-Битрикс Бизнес требуется ВЕБ-разработчик готовый сразу-же включиться в работу!
Требования:
-Опыт работы с платформой.
-Умение редактировать модули платформы и создавать свои любой сложности.
-Умение хорошо разбираться в чужом коде.
-Знание на высоком уровне AJAX и JavaScript, FLASH - желательно...
-Оперативность.
-Много свободного времени.
-Дальнейшее сотрудничество и поддержка проекта.
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