Требуется специалист по UCOZ

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Веб-студии требуется специалист по Юкозу, желательно кроме юкоза знание других CMS. Отправляйте резюме на [email protected]. В резюме указывайте аськи.

P.S. - помятуя горький опыт работы с горе - исполнителями для кандидатов будет небольшой теоретический опрос и тестовое задание.

P.P.S. Скажу сразу - сюда и в личку НЕ ПИСАТЬ - здесь не рассматриваю кандидатов. Писать сразу на почту. Письма без резюме и контактов рассматриваться не будут.