Команда - прогер Bitrix + верстальщик на подряд

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В вебстудию для постоянной удаленной работы требуется команда фрилансеров (программист 1С-Bitrix и html-верстальщик). От нас заказы, от вас работа. Можно - один специалист, соединяющий оба эти качества.

Условия работы:

Наличие опыта работы с CMS 1С-Bitrix, разработки собственных модулей на Bitrix API, опыта интеграции сайта с 1С 8.1 и 7.7

Наличие необходимых сертификатов 1С-Bitrix

для верстальщика - отличное знание css, верстки слоями, jquery.

портфолио работ.

Возможность работать по безналу и по официальному договору подряда.

Желательно - проживание верстальщика и программиста в одном регионе.

Постоянное присутствие в Сети.

Работа первые два проекта без предоплаты. оплата фактически выполненной работы. работаете на своем сервере. платим половину перед переносом на рабочий сервер. Для третьего и последующих проектов - возможна предоплата.

расценки (для начала) - 4 000 - 15 000 за проект (верстка, прогинг). Загрузка при хорошей работе - 3-4 проекта/мес.

позволяем дублировать работы в личном портфолио

Обращаться - СТРОГО в icq 624-709-963 пишите независимо от статуса.

если в портфолио меньше 10 проектов - тестовый не коммерческий и неоплачиваемый проект на вашем сервере.

13 лет назад
webworkshopLTD
Артем 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
p4sh0k
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$1
Верстка очень профессиональная, с работой справляется отлично. Все задания выполняет быстро. Будем работать дальше.
Артем отличный заказчик! Четко ставит ТЗ и по исполнении сразу же оплачивает работу. Сверстал ему уже пару сайтов и буду дальше продолжать сотрудничать. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Требуется веб-мастер / администратор сайтов

    Требуется на постоянную работу web-мастер для поддержки и создания сайтов. Требования: - обязательность - аккуратность - быстрое изучение новых технологий - нормальное знание русского языка (элементарная грамотность) - оперативность отклика на необходимость внесения изменений/обновлений/устранений на сайтах Знания и навыки: - знание (X)HTML‚ CSS‚ ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • WebMaster

    Для поддержки и развития собственных сайтов компании (типография) требуется web-специалист. В идеале это человек, который может сделать все что необходимо для сайта + обладающий некоторым менеджерским талантом, благодаря которому он может привлечь более опытных исполнителей ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор команды в веб студию

    $50

    Добрый день уважаемые фрилансеры. Создается очень перспективная студия дизайна, планируется тратить на ее продвижение по 500-1000$ в месяц. Как вы знаете,чаще заказчики отдают предпочтение не обычным фрилансерам,а целым командам таких. Конечно вы можете дальше сидеть ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор сотрудников

    Здравствуйте уважаемые соискатели. Я ищу сотрудников для удаленной работы по следущим вакансиям: - создание сайтов; - продвижение сайтов; - создание шаблонов; - дизайн сайтов; - веб-программирование; - SEO- оптимизация; - переводчики текстов; - создатели логотипов; - различные полиграфические работы; - создатели флеш и видео; - мнеджеры проектов Обращаться ...

    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется руководитель проекта

    Для создания проекта фотостокового сайта требуется проджект менеджер, который возьмется за проект от написания ТЗ, управления разаботкой, до его последующего сопровождения. На текущий момент есть наброски к ТЗ (50% необходимого), остальное выясняется в совместных очных ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна команда на разработку веб-сервиса

    $7500

    Требуется команда(возможно веб студия) для разработки высоконагруженного сайта (5-10М запросов в сутки). Команде будет предоставлено полное ТЗ. Задачи команды : 1) Функциональная спецификация 2) Разработка сайта. 3) Документирование. Объем работ : 3 человека на 2 месяца работы. Компоненты : 1) ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработчик сайтов html+php+mysql+xsl

    Система управления Host***CMS (если не знакомы с этой CMS– первые проекты даю с учетом времени на освоение). Работа попроектно, возможна постоянная занятость если сработаемся. Требования типовые для удаленной работы: оперативная обратная ...

    PHPMySQLHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются в веб-студию для работы в команде.

    Студии по разработке сайтов / раскрутке сайтов / разработке ПО требуются веб-программисты, веб-мастера, веб-дизайнеры для дальенйшего сотрудничества. Кто умеет работать в команде, имеет хорошие навыки прошу писать на e-mail или регистрироваться на сайте... Наш сайт ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется менеджер проекта

    Требуется менеджер проекта по созданию сайта онлайн тестирования. Сайт будет содержать уникальные тесты разных типов, функции оплаты (СМС, ЯД, WM, банковские карты). Что потребуется: 1) Уточнить имеющееся ТЗ. 2) Найти исполнителей (программист, верстальщик, дизайнер, копирайтер ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад