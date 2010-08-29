Команда - прогер Bitrix + верстальщик на подряд

В вебстудию для постоянной удаленной работы требуется команда фрилансеров (программист 1С-Bitrix и html-верстальщик). От нас заказы, от вас работа. Можно - один специалист, соединяющий оба эти качества.

Условия работы:

Наличие опыта работы с CMS 1С-Bitrix, разработки собственных модулей на Bitrix API, опыта интеграции сайта с 1С 8.1 и 7.7

Наличие необходимых сертификатов 1С-Bitrix

для верстальщика - отличное знание css, верстки слоями, jquery.

портфолио работ.

Возможность работать по безналу и по официальному договору подряда.

Желательно - проживание верстальщика и программиста в одном регионе.

Постоянное присутствие в Сети.

Работа первые два проекта без предоплаты. оплата фактически выполненной работы. работаете на своем сервере. платим половину перед переносом на рабочий сервер. Для третьего и последующих проектов - возможна предоплата.

расценки (для начала) - 4 000 - 15 000 за проект (верстка, прогинг). Загрузка при хорошей работе - 3-4 проекта/мес.

позволяем дублировать работы в личном портфолио

Обращаться - СТРОГО в icq 624-709-963 пишите независимо от статуса.

если в портфолио меньше 10 проектов - тестовый не коммерческий и неоплачиваемый проект на вашем сервере.