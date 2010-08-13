Специалисты для создания сайтов "под ключ"

Мне нужен человек, который будет создавать и продвигать сайты. Опыт работы приветствуется. Проект только открывается и создавать в основном будем сайты- визитки.

От Вас требуется:

1) создавать сайты клиентам;

2) сопровождение клиентского сайта;

3) логотипы ( если умеете);

4) заниматься продвижением сайтов;

5) обслуживать сайты.

Если Вы согласны, то я Вам могу гарантировать 30% от заказа ( ваши условия)!

Профессиональный рост.

Требования к кандидату: пунктуальность, желание работать, добиваться поставленных целей, честность, прописка Москва или МО СТРОГО!!!Так как заключение договора,обсуждение всех деталей осуществляется непосредственно при Вашем присутствии и клиента.

Жду Вашего ответа и Ваших вопросов.

ИП,интернет-салонам и веб-мастерам принимающим заказы,а не нанимающиеся на работу, просьба не писать.

Кандидаты рассматриваются только проживающие СТРОГО в Москве и ближнем М.о.!!!!