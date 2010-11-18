Требуется удаленный web-программист

Требуется верстальщик для удаленной работы, з.п. и подробная информация в личном общение
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На постоянную удаленную работу требуется web-программист, необходимо быть онлайн с 9 до 18 по Москве пн-пт. Оплата сдельно.
Предложения в icq 481706624.
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