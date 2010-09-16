Разработчик интернет проектов под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок192 просмотра
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Ищем человека для постоянного проектного сотрудничества.

Цели и задаци: разработка интернет проектов под ключ и по заказу, адаптация имеющихся проектов.

Требования:

Знание PHP, MySQL, CMS (Jumla, Wordpress, Drupal), JQuery

Опыт создания Интернет-магазинов и "нестандартных" по функциональности сайтов

Умение создавать сайты "под ключ" по брифу (включая дизайн и валидную верстку)

ответственность, исполнительность, соблюдение сроков.

Первым заказом (оплачиваемым) будет адаптация шаблона интернет-магазина (WordPress)

итак, о самом заказе:

имеется шаблон для Wordpress (http://theclothesshop.sarah-neuber.de/)

необходимо провести небольшую персонализацию

- локализация / перевод (в нем используется кастом-фонт)

- замена некоторых пиктограмм под новую направленность

- возможно небольшая заточка дизайна (правка CSS в новую цветовую схему)

- возможно необходимо будет подружить с популярными в России системами электронных платежей (с шаблоном уже представлены виджеты, работающие с пэй-пэл и виза, возможно этого будет вполне достаточно)

при размещении заявки прошу указать стоимость и сроки выполнения Вами данного заказа

13 лет назад
ky3mu4
Максим 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
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