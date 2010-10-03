Нужна веб-студия - субподрядчик

Нужен хороший программист для постоянной работы над нашим сайтом. Вы обязательно должны проживать в Москве, так как интересует долгосрочное сотрудничество. Работа как удаленная, так и офисная. Но если удаленная, периодически прийдется встречаться для обсуждения тз и ...