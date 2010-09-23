На постоянную удаленную работу требуется web-программист, необходимо быть онлайн с 9 до 18 по Москве пн-пт. Оплата сдельно. Предложения в icq 481706624.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен хороший программист для постоянной работы над нашим сайтом.
Вы обязательно должны проживать в Москве, так как интересует долгосрочное сотрудничество. Работа как удаленная, так и офисная. Но если удаленная, периодически прийдется встречаться для обсуждения тз и прочее..
Требования:
Мужчина, в возрасте от 23 до 50 лет.
Обязательно с опытом работы в данной сфере от 3 лет.
Знание: PHP + MySQL + JAVASCRIPT + AJAX + Smarty + HTML + CSS.
Местожительство: Москва
Обязанности:
Ответственность, исполнительность, пунктуальность.
Поддержка / доработка / улучшение сайта.
Настройки на сервере, разработка средств безопасности.
Оплата:
1 - Поэтапная за определенную работу.
2 - Возможно оклад в месяц.
Пожалуйста, присылайте ссылки на Ваше портфолио и/или активные ссылки на Ваши работы/разработки.
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