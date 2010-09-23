Нужен хороший программист для постоянной работы над нашим сайтом.

Вы обязательно должны проживать в Москве, так как интересует долгосрочное сотрудничество. Работа как удаленная, так и офисная. Но если удаленная, периодически прийдется встречаться для обсуждения тз и прочее..

Требования:

Мужчина, в возрасте от 23 до 50 лет.

Обязательно с опытом работы в данной сфере от 3 лет.

Знание: PHP + MySQL + JAVASCRIPT + AJAX + Smarty + HTML + CSS.

Местожительство: Москва

Обязанности:

Ответственность, исполнительность, пунктуальность.

Поддержка / доработка / улучшение сайта.

Настройки на сервере, разработка средств безопасности.

Оплата:

1 - Поэтапная за определенную работу.

2 - Возможно оклад в месяц.

Пожалуйста, присылайте ссылки на Ваше портфолио и/или активные ссылки на Ваши работы/разработки.