Вебмастер в Одессе

На постоянную удаленную работу требуется web-программист, необходимо быть онлайн с 9 до 18 по Москве пн-пт. Оплата сдельно. Предложения в icq 481706624.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объявление вместо старого. Человек не смог остаться в Одессе и неспешно ищется замена.
Да, именно в Одессе. Работа не на удаленке. Серъезно. Суть в том, что бы заниматься развитием тематической сетки сайтов. Посему спрашиваю вебмастера, то есть человека знающего пусть понемногу, но всего. Будут приданы програмист(ы), дизайнер(ы), и просто расходные руки по мере необходимости.
Необходимые навыки:
- Базовый письменный английский, уровень нужен достаточный, что бы объяснять индусам задания, суметь самому нанять человека на крейглисте, суметь договорится о размещении рекламы с американцами.
- Понимание основ интернет рекламы и торговли (ну, какой же вы вебмастер без этого?)
- Как минимум базовые знания PHP, MySQL, линуксов-шмлинуксов, умение разобраться с мелкими скриптами и следить за выполнением заказанных больших.
- Пристойные знания html, javascript и прочего фронтэнда. Не требуется быть опытным девелопером, но знать что когда применять и почему и примерно как – надо. Уметь оценить чью-то работу. Быть в курсе какие девайсы исполняют флеш, какие не меняют кадрый в анимированном гифе и т.п.
- Опыт руководящей работы приветствуется. Управления проектом и т.п.
- Знание темной стороны силы, то есть к примеру что такое joe job вы должны знать без заглядывания в википедию.
- Понимание основ работы поисковиков. Если вам надо объяснять что такое google maps и чем он отличается от google sitemaps – вы не туда попали.
- Опыт работы или хотя бы хорошее представление об устройствах социальных сетей. Nota Bene: Нет, многолетний пиздежь на форумах и сранье в коментах на удаве к таковому не относится.
- Хотя бы примитивный художественный вкус. От вас не требуется быть дизайнером, но видеть что некий сайт уродлив – надо.
- Приличный уровень работы с интерфейсами. Вы должны уметь рисовать скетчи интерфейсов для дальнейшей работы.
Из желательных навыков
- Все вышеперечисленное на более приличном уровне
- Опыт работы со фрилансерами, особенно западными, особенно по контенту. *Индия и Филипины считаются условно западом.
Работа в офисе, в Одессе, официально (ну поначалу можно и в темную, но в конце концов все равно надо будет официально оформиться).
Надо иметь рекомендации с прежнего места работ(ы). Совершенно необходимо иметь портфолио прошлых проектов.
Зарплата определяется по результатам собеседования, номинируется в долларах, измеряется 4-х значными цифрами. Это большой диапазон, знаю. Но точное значение будет определяться по результатам собеседования.
Обращаться с чем-то вроде резюме и/или письмом на hr (собачко) shopxml (точко) com.
ПыСы: если знаете кого-то подходящего под описание, но не местного – не затруднит ли передать?
ПыПыСы: нет, работа не с xmlshop, хотя и рядом.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества удаленно: web-мастер - опыт от 2 лет * опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo желательно); * наличие портфолио; задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужна надежная веб-студия, занимающаяся разработкой вебсайтов разной сложности для сотрудничества в качестве субподрядчика. Критерии: качественная работа, невысокие цены, хорошие дизайнеры, верстальщики, флешеры, программисты в команде, профессиональный подход и постоянное нахождение на связи. Сотрудничество ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
В дизайн студию требуется веб программист. Требования: PHP ‚ MySQL‚ HTML‚ CSS‚ Java Script‚ XML‚. Эргономика интерфейсов. Первичная оптимизация и продвижение сайтов в каталогах, группах. Высокая культура программирования (документирование кода‚ cvs) Ответственность‚ дисциплинированность‚ соблюдение сроков ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен хороший программист для постоянной работы над нашим сайтом. Вы обязательно должны проживать в Москве, так как интересует долгосрочное сотрудничество. Работа как удаленная, так и офисная. Но если удаленная, периодически прийдется встречаться для обсуждения тз и ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на 1-4 часа в день для выполнения работ по созданию и доработке сайтов на .NET 4.0, C#, MVC, SQL Server 2008. Укажите, пожалуйста, в заявке Вашу ставку в час, сделанные Вами работы и сроки ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем человека для постоянного проектного сотрудничества. Цели и задаци: разработка интернет проектов под ключ и по заказу, адаптация имеющихся проектов. Требования: Знание PHP, MySQL, CMS (Jumla, Wordpress, Drupal), JQuery Опыт создания Интернет-магазинов и "нестандартных" по функциональности сайтов Умение создавать ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен надежный, толковый веб-програмист! Необходимо создать сайт!Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется верстальщик для удаленной работы, з.п. и подробная информация в личном общениеСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Для продолжения разработки проекта на 1С-Битрикс Бизнес требуется ВЕБ-разработчик готовый сразу-же включиться в работу! Требования: -Опыт работы с платформой. -Умение редактировать модули платформы и создавать свои любой сложности. -Умение хорошо разбираться в чужом коде. -Знание на высоком уровне AJAX и ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт13 лет назад