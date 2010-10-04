Нужны web-мастер и PHP программист удаленно

Для постоянного сотрудничества удаленно:

web-мастер - опыт от 2 лет

* опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo желательно);

* наличие портфолио;

задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) и дорабатывать чужие сайты на CMS

PHP программист + знание CMS (Joomla - приоритетно) - опыт от 3 лет

* опыт написания своих продуктов (в т.ч. желательно для Joomla)

* наличие портфолио;

* желание и умение разбираться в чужом коде (иногда)

задачи: писать с 0 проекты на PHP, дорабатывать компоненты для Joomla (иногда), дорабатывать/править чужие сайты на самописных CMS

Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.

Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру

В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

График гибкий по согласованию.

Студия http://alfa-vit.ru/