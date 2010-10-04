Нужны web-мастер и PHP программист удаленно

На постоянную удаленную работу требуется web-программист, необходимо быть онлайн с 9 до 18 по Москве пн-пт. Оплата сдельно. Предложения в icq 481706624.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества удаленно:
web-мастер - опыт от 2 лет
* опыт работы со всеми популярными CMS (Joomla - приоритетно, Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo желательно);
* наличие портфолио;
задачи: делать с 0 (в т.ч. нарезать и натягивать на CMS уник-дизайн) и дорабатывать чужие сайты на CMS
PHP программист + знание CMS (Joomla - приоритетно) - опыт от 3 лет
* опыт написания своих продуктов (в т.ч. желательно для Joomla)
* наличие портфолио;
* желание и умение разбираться в чужом коде (иногда)
задачи: писать с 0 проекты на PHP, дорабатывать компоненты для Joomla (иногда), дорабатывать/править чужие сайты на самописных CMS
Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.
Предложения с резюме и портфолио отправляйте, пожалуйста, сразу на avs999 собака яндекс ру
В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .
Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.
График гибкий по согласованию.
Студия http://alfa-vit.ru/
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