Заказывал модуль турнирной таблицы (с выводом в блоке на главной странице) на сайте с движком Postnuke. Достаточно оперативно заказ выполнен. В общем, дело своё знает. Правда, несколько выросла цена по завершении работ. Но, в целом, я с этим согласен. :)