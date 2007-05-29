SiDChik

Станислав Дегтярев SiDChik

 
36 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
PHP, Python, HTML — специалист

Программист: PHP, Python, Javascript

Фреймворки: Django, Codeigniter, Yii

Верстка: Html5, Адаптивная верстка, less

Контактные данные:

E-mail: [email protected]

Skype: SiDChik

P.S. В портфолио выложены не все работы.

PHPJavascriptPythonHTMLDjango
Портфолио
Отзывы заказчиков
v1
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$50
9 баллов
17 лет назад
Модуль турнирной таблицы. ТЗ.
Заказывал модуль турнирной таблицы (с выводом в блоке на главной странице) на сайте с движком Postnuke. Достаточно оперативно заказ выполнен. В общем, дело своё знает. Правда, несколько выросла цена по завершении работ. Но, в целом, я с этим согласен. :)
Все было просто замечательно :)
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга