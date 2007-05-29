PHP, Python, HTML — специалист
Программист: PHP, Python, Javascript
Фреймворки: Django, Codeigniter, Yii
Верстка: Html5, Адаптивная верстка, less
Контактные данные:
E-mail: [email protected]
Skype: SiDChik
P.S. В портфолио выложены не все работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Картина Мира126 просмотров
- Superonarik128 просмотров
- Верстка для портфолио caustia.ru113 просмотров
- Интернет-магазин велопробег.194 просмотра
- РОСНАНОКЛИМАТ130 просмотров
- 24 Скидки142 просмотра
- Анти—флирт151 просмотр
- САИ152 просмотра
- Caustica. Графический дизайн160 просмотров
- Заглушка "Антифлиртъ"144 просмотра
- Yarmap165 просмотров
- YARMAP - Online353 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
17 лет назад
Заказывал модуль турнирной таблицы (с выводом в блоке на главной странице) на сайте с движком Postnuke. Достаточно оперативно заказ выполнен. В общем, дело своё знает. Правда, несколько выросла цена по завершении работ. Но, в целом, я с этим согласен. :)
Ответный отзыв
Все было просто замечательно :)
Веб-программирование
1 отзыв
от $200
от 3 дней
нет рейтинга