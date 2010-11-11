Три сотрудника для создания соцсети

Необходим ответственный, честный человек, который имеет опыт разработки сайтов на php, проживающий в Минске для разработки интересного проекта. Оплата может быть как сдельная, так и ежемесячная. Все основые вопросы будут обсуждаться лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания соцсети (аналог крупных соцсетей), самопис с нуля под ключ, без дизайна
требуются три сотрудника в офис
Работа в Киеве
Главспец - 10000-12000 гривень
Программисты 7000-8000
На создание 3-4 месяца
После создания продолжаем работать над этим проектом и над другими
Бонусы за создание + Процент от прибыли проектов
Требуются сотрудники, которые работами над крупными проектами.
Без опыта серьезных проектов просьба не беспокоить
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