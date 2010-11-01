Специалист для создания сайта "под ключ"

Требования к соискателю: серьёзное отношение к работе, умение создавать интересные, посещаемые сайты. Условия работы: полный рабочий день. Обязанности: разработка и ведение сайтов. При обращении ко мне, пожалуйста, четко определитесь, чего именно Вы хотите. Здесь может быть только два варианта: 1."Вячеслав ...