Web-программист, web-дизайнер

Нужны веб-программисты, сеошники, верстальщики, флешеры, маркетологи, дизайнеры, иллюстраторы, системные администраторы. Другими словами нужны все, кто связан с интернет-технологиями, рекламой. Обязательна работа в офисе. Красноярский Край, г. Зеленогорск. Светлое помещение, отличные рабочие станции и уютный уголок для ...
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Требования к соискателю: серьёзное отношение к работе,
умение создавать интересные, посещаемые сайты.
Условия работы: полный рабочий день.
Обязанности: разработка и ведение сайтов.
При обращении ко мне, пожалуйста, четко определитесь, чего именно Вы хотите.
Здесь может быть только два варианта: 1."Вячеслав Викторович, у нас тут есть офис, штат сотрудников, техника последней модели, секретарь у нас Мисс Россия 2009, да и то чем мы в туалет ходим - у нас на 2% состоит из золота, т.к. у нас посуда золотая. И то что какой-то студентишко может сделать за две недели за стоимость ужина в ресторане - мы можем делать три месяца и по стоимости никак не менее хорошей машины." - в этом случае я искренне за Вас порадуюсь что Вас не коснулся кризис, и пусть у Вас и дальше всё так и будет хорошо. На этой радостной для меня и для Вас ноте мы и расстанемся.
Вариант 2. Вы хотите заработать деньги, и у Вас, как и у меня, золотого унитаза нету, т.к. воровать\кидать я не умею, а может не хочу, это не принципиально.
Вы тоже чётко понимаете, что кризис обошел немногих, реалии поменялись, и Вам тоже, как и мне, приходится работать вдвое больше, за вдвое меньшую плату. В этом случае думаю мы найдём общий язык. Условия оплаты: долевое участие в бизнесе.
+38-050-763-36-46
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