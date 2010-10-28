Web-программист, web-дизайнер

Требования к соискателю: серьёзное отношение к работе,

умение создавать интересные, посещаемые сайты.

Условия работы: полный рабочий день.

Обязанности: разработка и ведение сайтов.

При обращении ко мне, пожалуйста, четко определитесь, чего именно Вы хотите.

Здесь может быть только два варианта: 1."Вячеслав Викторович, у нас тут есть офис, штат сотрудников, техника последней модели, секретарь у нас Мисс Россия 2009, да и то чем мы в туалет ходим - у нас на 2% состоит из золота, т.к. у нас посуда золотая. И то что какой-то студентишко может сделать за две недели за стоимость ужина в ресторане - мы можем делать три месяца и по стоимости никак не менее хорошей машины." - в этом случае я искренне за Вас порадуюсь что Вас не коснулся кризис, и пусть у Вас и дальше всё так и будет хорошо. На этой радостной для меня и для Вас ноте мы и расстанемся.

Вариант 2. Вы хотите заработать деньги, и у Вас, как и у меня, золотого унитаза нету, т.к. воровать\кидать я не умею, а может не хочу, это не принципиально.

Вы тоже чётко понимаете, что кризис обошел немногих, реалии поменялись, и Вам тоже, как и мне, приходится работать вдвое больше, за вдвое меньшую плату. В этом случае думаю мы найдём общий язык. Условия оплаты: долевое участие в бизнесе.

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