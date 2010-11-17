Требуются веб-мастера (установка WordPress)

Обязанности: Верстка, регистрация в каталогах и поисковиках сайтов. Требования к кандидату: 1) Владение Photoshop на уровне верстки; 2) Знание HTML, CSS, JavaScript, Flash, PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются веб-мастера.
Задача - установка CMS на хостинг клиента (в основном WordPress, и другие простые CMS), поиск подходящего под запросы клиента шаблона дизайна (скина) в интернете, изменение шаблона под запросы клиента (сменить цвета, нарисовать простую шапку в фотошопе, к примеру вставив логотип клиента). Вставка несложных эффектов в CMS (к примеру слайдер фоток в шапку, лайтбокс в фотогалерее и т.п.). Также будет необходимо заполнить сайт информацией клиента (как правило дают документы в Word, либо ссылки на сайты откуда взять информацию. Среднее количество информации какое требуется добавить на сайт - 5-10 страниц текста, 5-20 картинок).
Требования к навыкам: знание основных известных CMS (WP как минимум), умение работать с ними (изменять верстку скинов, установка нужных плагинов для CMS), базовое знание Jquery, умение верстать, базовое знание PHP.
Специалисты по JOOMLA не интересуют.
Заказы будут постоянно, оплата за один сайт (работы на несколько часов) 1000-3000 рублей в зависимости от сложности.
Примеры сайтов:
Ваше местонахождение неважно, оплата возможна по WebMoney, Яндекс Деньги, Банковский перевод и т.д.
Людям без портфолио просьба не стучать. Узнать подробности и задать вопросы можно в личке, либо ICQ 7777-321.
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