Веб-мастер Joomla и др.

Для постоянного сотрудничества удаленно:

web-мастер - опыт от 2 лет

* опыт работы с CMS Joomla - приоритетно, (из перечня: Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo хотя бы часть желательно);

* наличие портфолио;

задачи: делать сайты под ключ с 0 на основе предоставленного дизайна и перерабатывать чужие сайты на CMS

Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.

Добавляйтесь в проект и отправляйте мэйл с резюме,ссылкой на профиль на веблансере и портфолио на avs999 собака яндекс ру

В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .

Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.

График гибкий по согласованию.

Студия http://alfa-vit.ru/