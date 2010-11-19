Веб-мастер Joomla и др.

На постоянную удаленную работу в веб-студию требуются веб-мастера. Задача - установка CMS на хостинг клиента (в основном WordPress, и другие простые CMS), поиск подходящего под запросы клиента шаблона дизайна (скина) в интернете, изменение шаблона под запросы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для постоянного сотрудничества удаленно:
web-мастер - опыт от 2 лет
* опыт работы с CMS Joomla - приоритетно, (из перечня: Битрикс, Drupal, ModX, Wordpress, DLE, Danneo хотя бы часть желательно);
* наличие портфолио;
задачи: делать сайты под ключ с 0 на основе предоставленного дизайна и перерабатывать чужие сайты на CMS
Предпочтение отдается кандидатам, нацеленным на долгосрочное сотрудничество.
Добавляйтесь в проект и отправляйте мэйл с резюме,ссылкой на профиль на веблансере и портфолио на avs999 собака яндекс ру
В письме для взаимной экономии времени лучше сразу указать ваши ожидания по з/плате в месяц и возможный график работы .
Оплата 2 раза в месяц. Соц. пакета нет, оплачиваются только рабочие дни.
График гибкий по согласованию.
Студия http://alfa-vit.ru/
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