Рерайтинг, 120 небольших статей.

По истечении оговоренного срока Григорий попросил отсрочку и получил ее. Но вот уже прошло ДВА срока, а из 120 статей сделано всего лишь девять. На письма, отправленные мной два дня назад, Григорий не отвечает. Резюме: я сотрудничеством не удовлетворен.