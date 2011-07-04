Рерайтинг, 120 небольших статей.

КопирайтингЗавершен21 заявка916 просмотров
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Требуется написать 110 небольших (1500 символов каждая) статей.

UPD. К сожалению, времени на написание остается уже мало. Предпочтение отдам тем, кто сделает быстро. Желательно за выходные. Тематика рерайта - популярные статьи на разные темы. Подробное ТЗ на e-mail.

UPD. Исходники придется найти вам.

12 лет назад
Zigfrid-N
Павел 
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
Alenkalutsk
Алёна 
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$123
2 дня
Алёна - молодец! Очень пунктуальна, все сделала точно в срок. На предложенные замечания своевременно откликнулась, все поправила и выслала работу без задержек. Категорически рекомендую к сотрудничеству!
Задание поставлено четко и грамотно. Оплата без задержек + премия, что всегда приятно! Павел - отличный заказчик! Буду рада с ним работать еще, а вам, фрилансеры, обязательно рекомендую!
bolshay
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$230
7 дней
По истечении оговоренного срока Григорий попросил отсрочку и получил ее. Но вот уже прошло ДВА срока, а из 120 статей сделано всего лишь девять. На письма, отправленные мной два дня назад, Григорий не отвечает. Резюме: я сотрудничеством не удовлетворен.
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