Рерайтинг, 120 небольших статей.

Добрый день, нужны статьи для сайта "Научиться программировать". Проект начинающий поэтому не больше 30р/1000 Темы: программирование на делфи, паскаль, ремонт и настройка компьютера. Почта для контакта [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать 110 небольших (1500 символов каждая) статей.
UPD. К сожалению, времени на написание остается уже мало. Предпочтение отдам тем, кто сделает быстро. Желательно за выходные. Тематика рерайта - популярные статьи на разные темы. Подробное ТЗ на e-mail.
UPD. Исходники придется найти вам.
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