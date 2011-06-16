Художественные статьи на тему оптики

Наполнение сайта тематики бесплатных программы: http://www.free-soft.name/ Нужно искать и размещать на сайте переписанные под рерайт статьи по тематике абсолютно бесплатного софта и выкладывать найденные программы на файлообменники. В месяц 25 статей объемом по 1000 символов и с одной ...
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Нужны качественные интересные тексты для магазина оптики. Для людей.
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