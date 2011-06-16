Художественные статьи на тему оптики

Добрый день. Нужно переписать описания для товаров из каталога промышленной продукции. Также нужно с нуля написать текст на главную страницу сайта. Я правильно понимаю, что копирайтеры оценивают свою работу в тысячах символов? Если так, то напишите свои расценки.