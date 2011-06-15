Требуется написать уникальную статью о сайте

Здравствуйте, Необходимо создать большой, подробный FAQ (даже можно WIKI в миниатюре), где поднять все вопросы пользователей, которые они задают в службу поддержки. Сайт -- обменник webmoney + прием платежей партнерам. Предоставлю материалы от 25000 до 100000 сообщений из ...