Написание отзывов

КопирайтингЗакрыт21 заявка311 просмотров
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Требуются несколько человек (около 10) для написания отзывов о нескольких кафе.

Стоимость 0,7 у.е. за отзыв.

Общий объем работы - около 400 отзывов (по 40 отзывов на человека).

Более подробное задание вышлю после выбора исполнителей.

13 лет назад
kazip
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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