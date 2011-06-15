Новости автотематики - перевод с английского

Требуется контент-менеджер, для перевода (ENG->RUS) новостей/статей на автомобильную тематику, преимущественно автотюнинг.

Статьи в основном имеют стиль "10 фото, 3 предложения". Но попадаются и более объемные.

Ход работы: взять статью, текст перевести, картинки с сайта слить, и воспроизвести новость на другом сайте, с заливкой картинок.

Источник новостей/статей предоставлю. Доступ к сайту тоже (движок WordPress, ничего сложного).

Цена и условия обговариваются в личной беседе. Ищется исполнитель для постоянной работы. Любовь к автомобилям обязательна :)