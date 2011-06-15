Размещение статей

Ищу владельцев сайтов для размещения статей.

Если вы готовы разместить на своем сайте статьи и пресс-релизы - предлагайте. Оплата за каждое размещение.

От вас тиц и pr вашего сайта, тематика, стоимость размещения.

Я сама с вами свяжусь в случае если тематика, тиц и стоимость подходят.