Обзоры детских товаров

$15
КопирайтингЗакрыт28 заявок515 просмотров
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Нужно написать порядка 10 обзоров-презентаций детских товаров , точнее брендов. 90-100% уникальности, интересным языком. Примерно 1500-2500 слов. Просьба обращатся с примерами уже выполненых работ или если нет таких, то пробный текст обязателен.

12 лет назад
happykid
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
valia_tajnon
Виктория 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
9 отзывов(-3)
12 лет назад
$2
1 день
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