Рерайт. 40 небольших обзоров/новостей о Леди Гага

Требуется хороший рерайт 40-ка небольших статей/обзоров/новостей о Леди Гага, объем каждой статьи 1000-1200 знаков.

Исполнитель сам подбирает материал и переписывает его под мои условия. Четкой темы нет, из материала подойдет почти все что относится к Леди Гага, главное чтобы текст получился уникальным и реально нормальным хорошо читаемым (т.е. не генерация, синонимайз и др. подобное).

Немаловажно - не затягивать сроки, четко предлагайте за сколько справитесь. Без предоплаты (оплата частями по мере написания).

Предлагайте ваши условия за 1000 знаков рерайта (без пробелов) + подбор материала. Предложения писать только на стену, в личку только с вопросами.