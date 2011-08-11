Рерайт. 40 небольших обзоров/новостей о Леди Гага

КопирайтингЗавершен23 заявки314 просмотров
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Требуется хороший рерайт 40-ка небольших статей/обзоров/новостей о Леди Гага, объем каждой статьи 1000-1200 знаков.

Исполнитель сам подбирает материал и переписывает его под мои условия. Четкой темы нет, из материала подойдет почти все что относится к Леди Гага, главное чтобы текст получился уникальным и реально нормальным хорошо читаемым (т.е. не генерация, синонимайз и др. подобное).

Немаловажно - не затягивать сроки, четко предлагайте за сколько справитесь. Без предоплаты (оплата частями по мере написания).

Предлагайте ваши условия за 1000 знаков рерайта (без пробелов) + подбор материала. Предложения писать только на стену, в личку только с вопросами.

13 лет назад
swenter
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Elena-A
Елена 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
8 отзывов
13 лет назад
$45
2 дня
Елена справилась с поставленной задачей, качественно как надо и очень быстро. Работаю теперь с ней постоянно. Рекомендую.
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