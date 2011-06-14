Размещение отзывов на ЯМаркете и других ресурсах

КопирайтингЗакрыт4 заявки140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются исполнители для размещения отзывов. От Вас цена и сроки. В первую очередь интересует цена и сроки на размещение отзывов на ЯМаркете. Спасибо!

13 лет назад
chief82
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
NOVAvideo
Ольга 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
50 отзывов
13 лет назад
$10
10 дней
  • Похожие заказы

  • Придвижение статей в СМИ

    Нужен специалист по продвижению статей в печатных и интернет СМИ Что нужно делать: 1. Нужно составить список СМИ, которые потенциально готовы опубликовать статьи по личным финансам 2. Затем провести переговоры с ними и согласовывать статьи. Договориться о ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Review + Abstract

    Нужно найти небольшую статью (до 5 страниц, рус или англ неважно), И сделать по ней Abstract и Review по академическим правилам, коротко, все это дело на 1 страницу, максимум на полторы. Только не нужно банальных ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для интернет-магазина

    $130

    Для интернет магазина требуется написать 50 статей с использование ключевиков. Объем каждой статьи – 2000зн. Оплата 4000руб. срок исполнения – 2-3 недели. Пишите в личку если интересно.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • ТЗ + Анализ

    Здравствуйте,необходимо составить Техническое задание+анализ,просьба писать с вашими коментариями и опытом в написании ТЗ и проведением детального анализа в этом направлении.подробности в приложении.оплата после результата.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание и публикация статей и новостей. Стройка.

    Здравствуйте! Требуется наполнение сайта о строительстве новыми статьями или новостями (минимум, 1 раз в день). Что нужно: 1. Придумать тему статьи; 2. Написать статью или новость; 3. Опубликовать через форму для публикации. Следовательно, от Вас требуется: 1. Заинтересованность в развитии сайта ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайтинг

    Нужен человек на постоянную основу готовый делать копирайт, рерайт или переводы с зарубежных сайтов В основном Рерайт Тематика новости-финансы-экономика (НЕ узкоспециальные) общее новостное Возможно самостоятельное размещения Вами на ресурсе Цены завышенные не рассматриваю. как так работы ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статьи

    $130

    Нужно 15 статей, оплата яндекс деньгами, условия - 100% оригинальность, ключевые фразы, не менее 600 слов, в данный момент могу заплатить по 200 руб. за статью... кто согласен напишите на почту о[email protected] вышлю темы...спасибо...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад