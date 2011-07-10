Написание и публикация статей и новостей. Стройка.

Нужен человек на постоянную основу готовый делать копирайт, рерайт или переводы с зарубежных сайтов В основном Рерайт Тематика новости-финансы-экономика (НЕ узкоспециальные) общее новостное Возможно самостоятельное размещения Вами на ресурсе Цены завышенные не рассматриваю. как так работы ...
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Здравствуйте!
Требуется наполнение сайта о строительстве новыми статьями или новостями (минимум, 1 раз в день).
Что нужно:
1. Придумать тему статьи;
2. Написать статью или новость;
3. Опубликовать через форму для публикации.
Следовательно, от Вас требуется:
1. Заинтересованность в развитии сайта (так легче искать темы для новых статей);
2. Умение грамотно писать;
3. Навыки публикации (хотя, ничего сложного в этом нет, можно освоить в процессе).
Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов с учетом обозначенных условий.
Ориентировочный объем - 1-3 статьи в день.
Оплата - еженедельно по пятницам.
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