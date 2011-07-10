Написание и публикация статей и новостей. Стройка.

Здравствуйте!

Требуется наполнение сайта о строительстве новыми статьями или новостями (минимум, 1 раз в день).

Что нужно:

1. Придумать тему статьи;

2. Написать статью или новость;

3. Опубликовать через форму для публикации.

Следовательно, от Вас требуется:

1. Заинтересованность в развитии сайта (так легче искать темы для новых статей);

2. Умение грамотно писать;

3. Навыки публикации (хотя, ничего сложного в этом нет, можно освоить в процессе).

Пишите стоимость за 1000 знаков без пробелов с учетом обозначенных условий.

Ориентировочный объем - 1-3 статьи в день.

Оплата - еженедельно по пятницам.