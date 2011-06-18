Обзор HTC Sensation

$20
КопирайтингЗавершен10 заявок654 просмотра
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Краткий обзор смартфона HTC Sensation. Краткий не в плане, что все надо уместить в 1000 знаков - а в плане того, что достаточно небольшого отрывка, чтобы можно было понять как и что вы пишите. С лучшими авторами будут обговариваться условия по дальнейшему сотрудничеству и стоимости работы (большой проект с обзорами мобильной техники). Обязательно хорошее знание этого направления - т.к. в итоге интересует больше не рерайт, а именно грамотный и интересный копирайт - со своим мнением, комментарием, анализом и т.д.

13 лет назад
Alek001
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Победители конкурса
Cassie_LCN
Ольга 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
#2
Ольга приняла участие в моем конкурсе по обзору мобильного телефона и заняла второе место.
Мне понравилось работать с Алексеем и я была рада принять участие в конкурсе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
irsen777
Ирина 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#5
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
13 лет назад
#1
Юлия приняла участие в моем конкурсе по обзору мобильного телефона и заняла первое место.
Интересный заказ и приятный во всех отношениях заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад
#3
Виктория приняла участие в моем конкурсе и заняла призовое 3 место. Материал был предоставлен отличный, небольшие нюансы только в плане технических характеристик - но это все легко решается.
Спасибо за интересный конкурс.
Underman
Репюк 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#4
Все хорошо.
Сразу видно, что заказчик - честный человек. Я участвовал в его конкурсе и без труда получил выигранную сумму.
Заявки фрилансеров
Cassie_LCN
Ольга 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
#2
irsen777
Ирина 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
#5
Struk
Юлия 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
16 дней назад
13 лет назад
#1
kravtsovaV
Виктория 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
64 отзыва(-1)
13 лет назад
#3
Underman
Репюк 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
#4
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