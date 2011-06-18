Обзор HTC Sensation

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Краткий обзор смартфона HTC Sensation. Краткий не в плане, что все надо уместить в 1000 знаков - а в плане того, что достаточно небольшого отрывка, чтобы можно было понять как и что вы пишите. С лучшими авторами будут обговариваться условия по дальнейшему сотрудничеству и стоимости работы (большой проект с обзорами мобильной техники). Обязательно хорошее знание этого направления - т.к. в итоге интересует больше не рерайт, а именно грамотный и интересный копирайт - со своим мнением, комментарием, анализом и т.д.
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