Наполнение сайта (копирайтинг)

КопирайтингЗавершен21 заявка416 просмотров
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Требуется наполнение сайта.

Тематика: интернет-магазин уникального контента.

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13 лет назад
Obogrelov
Сергей 
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
7 дней
Удивительный человек, грамотный автор, быстро работает, всегда на связи! Только положительные эмоции от работы и общения! Буду всегда обращаться за копирайтом к Надежде!
Замечательный заказчик: приятный в общении, пунктуальный, умеющий четко объяснить, что требуется от исполнителя. Было очень интересно работать над проектом Сергея: словно крылья за спиной выросли! Рекомендую всем!
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