Нужно 3 текста для сайта поздравлений Поздравь.ру

КопирайтингЗавершен19 заявок395 просмотров
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Добрый день.

Необходимо написать 3 уникальных (100%) текста для сайта Поздравь.ру - 2,5+1,5+1,5 тыс. знаков.

Описание - в приложении. Оплата по СБС. Жду стоимость и срок на работу.

13 лет назад
Seovics
Ольга 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Yenn
53 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$13
7 дней
Спасибо! Оксана потрудилась на славу. Работа сделана от души!
Спасибо за возможность реализации своего творческого потенциала. Такие проекты - радость для души. Как заказчик Ольга всегда на высоте: четко, быстро, доброжелательно.
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