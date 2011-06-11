Создать сетку 5-10 стр. сайтов и их продвижение

Здраствуйте. Нужна сетка сайтов 5-10 страничных сайтов. Установка движка, покупка домена это мое дело. А ваше дело писать тексты для данных сайтов, SEO тексты с полной оптимизацией.

Подробнее о вашей задаче:

Вы должны написать текст на НизкоЧастотные ключевые слова. Тематику я даю сам, ключи НЧ отбираете сами. На главной надо 4-5 ключевых слов. На остальных страницах 1-3.

Вы должны продвинуть( ну или они сами выйдут) в ТОП эти НЧ.

Оптимизация этих 5-10 страничек между собой( так же приветствуется оптимизация все сетки сайтов).

Оплата производится по факту выполнения работ, тоесть выходят данный сайт по всем ключам в ТОП я плачу.

Прошу указывать цены за 1 сайт. Не нужно расписывать тексты отдельно, оптимизация отдельно. Просто назовите цену.

И еще, хотелось бы сказать. Выбирайте НЧ, которые вылезают сами, подробнее можно узнать в привате.