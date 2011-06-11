Грузоперевозки. Что такое страховка экспедитора?

$100
КопирайтингЗакрыт9 заявок174 просмотра
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Статья будет называться "Грузоперевозки. Что такое страховка экспедитора?"

Написать статью о страховке экспедитора. Что это за вид страхования и чем он отличается от страхования груза.

Статья будет размещаться на платных инф. ресурсах и выступать в роли экспертной.

13 лет назад
rblinov
Роман 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов(-2)
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