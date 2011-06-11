Статья будет называться "Грузоперевозки. Что такое страховка экспедитора?"

Написать статью о страховке экспедитора. Что это за вид страхования и чем он отличается от страхования груза.

Статья будет размещаться на платных инф. ресурсах и выступать в роли экспертной.