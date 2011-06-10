Рерайт новостей про СЕО темы

КопирайтингЗакрыт10 заявок273 просмотра
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Нужны новости о СЕО рынке, продвижении сайтов.

Новость от 800 знаков + картинка по теме новости.

Новость должна быть новой, интересной.

Объем работы: 2 новости в день, в рабочие дни, до 12 часов по МСК.

Новость нужно присылать на почту.

Оплата в начале недели по отчету.

Оплата за 1000 знаков без пробелов.

Рассмотрю рерайт, копирайт (смотря как будет добываться материал) и перевод с западников.

Для рерайта могу предоставить ссылки на сайты, для копирайта нужно быть в теме и самому искать новости, перевод с западных сайтов, могу дать источники, если что.

Уникальность текста для поисковиков должна быть очень высокой.

Указывайте цену за рерайт, за перевод, копирайт, кто что может, но указывайте!!!

Работа временная...

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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