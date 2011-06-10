Рерайт новостей про СЕО темы

Нужны новости о СЕО рынке, продвижении сайтов.

Новость от 800 знаков + картинка по теме новости.

Новость должна быть новой, интересной.

Объем работы: 2 новости в день, в рабочие дни, до 12 часов по МСК.

Новость нужно присылать на почту.

Оплата в начале недели по отчету.

Оплата за 1000 знаков без пробелов.

Рассмотрю рерайт, копирайт (смотря как будет добываться материал) и перевод с западников.

Для рерайта могу предоставить ссылки на сайты, для копирайта нужно быть в теме и самому искать новости, перевод с западных сайтов, могу дать источники, если что.

Уникальность текста для поисковиков должна быть очень высокой.

Указывайте цену за рерайт, за перевод, копирайт, кто что может, но указывайте!!!

Работа временная...