Составить объявление для контекстной рекламы.

Приветствую фрилансеров. Задача проекта изложена в приложении. Цель проекта: создание контента по приложенному ТЗ и выполнение верстки книги. Оплата: Webmoney.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предлагаю всем желающим принять участие в конкурсе по составлению рекламного объявления контекстной рекламы, для сайта http://taxi-rs.ru.
Цель объявления:
Привлечение на указанный сайт максимального числа заинтересованных посетителей.
Побуждение посетителя к звонку.
Требования:
1.В объявлении должны быть задействованы ключевые слова, по которым пользователь будет видеть данное объявление. ( тематика сайта - доставка (=такси) пассажиров в аэропорты Москвы из Твери, доставка в Москву, поездки по другим городам РФ, короче такси).
2.Должен присутствовать качественный креатив.
3. Должно соответствовать модели AIDA (Внимание, интерес, желание, действие), другими словами, для тех кто не понимает о чем речь, то выражусь иначе: объявление должно привлекать к себе внимание из 10 ка сотни подобных, вызывать у пользователя интерес, пробуждать желание на совершения действия, т.е. в нашем случае клика и перехода на сайт.
4. Отвечать требованиям размещения (количество символов во всех строках) Яндекс.Директ, Goole, Begun и пр.
Все свои работы крепите в конкурсе, пароль в личку.
На другие сообщения в личке, асе, почте, скайпе, по телефону - отвечать не буду.
Желаю удачи!
С уважением, DanilaEjov
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