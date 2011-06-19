Составить объявление для контекстной рекламы.

# 1 — $ 20

Предлагаю всем желающим принять участие в конкурсе по составлению рекламного объявления контекстной рекламы, для сайта http://taxi-rs.ru.

Цель объявления:

Привлечение на указанный сайт максимального числа заинтересованных посетителей.

Побуждение посетителя к звонку.

Требования:

1.В объявлении должны быть задействованы ключевые слова, по которым пользователь будет видеть данное объявление. ( тематика сайта - доставка (=такси) пассажиров в аэропорты Москвы из Твери, доставка в Москву, поездки по другим городам РФ, короче такси).

2.Должен присутствовать качественный креатив.

3. Должно соответствовать модели AIDA (Внимание, интерес, желание, действие), другими словами, для тех кто не понимает о чем речь, то выражусь иначе: объявление должно привлекать к себе внимание из 10 ка сотни подобных, вызывать у пользователя интерес, пробуждать желание на совершения действия, т.е. в нашем случае клика и перехода на сайт.

4. Отвечать требованиям размещения (количество символов во всех строках) Яндекс.Директ, Goole, Begun и пр.

Все свои работы крепите в конкурсе, пароль в личку.

На другие сообщения в личке, асе, почте, скайпе, по телефону - отвечать не буду.

Желаю удачи!

С уважением, DanilaEjov