Составить объявление для контекстной рекламы.

$20
КопирайтингЗавершен18 заявок813 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Предлагаю всем желающим принять участие в конкурсе по составлению рекламного объявления контекстной рекламы, для сайта http://taxi-rs.ru.

Цель объявления:

Привлечение на указанный сайт максимального числа заинтересованных посетителей.

Побуждение посетителя к звонку.

Требования:

1.В объявлении должны быть задействованы ключевые слова, по которым пользователь будет видеть данное объявление. ( тематика сайта - доставка (=такси) пассажиров в аэропорты Москвы из Твери, доставка в Москву, поездки по другим городам РФ, короче такси).

2.Должен присутствовать качественный креатив.

3. Должно соответствовать модели AIDA (Внимание, интерес, желание, действие), другими словами, для тех кто не понимает о чем речь, то выражусь иначе: объявление должно привлекать к себе внимание из 10 ка сотни подобных, вызывать у пользователя интерес, пробуждать желание на совершения действия, т.е. в нашем случае клика и перехода на сайт.

4. Отвечать требованиям размещения (количество символов во всех строках) Яндекс.Директ, Goole, Begun и пр.

Все свои работы крепите в конкурсе, пароль в личку.

На другие сообщения в личке, асе, почте, скайпе, по телефону - отвечать не буду.

Желаю удачи!

С уважением, DanilaEjov

13 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
eternalwanderer
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
Анна, благодарю за проделанную работу. Все сделано быстро, качественно, грамотно, согласно требований. Думаю, что еще не раз поработаем в данном направлении. С уважением, DanilaEjov
Благодарна за интересный, познавательный и полезный конкурс! Заказчик обладает замечательными коммуникабельными чертами характера. При необходимости – на связи, четко поясняет тонкости поставленной задачи. Спасибо за интересный проект, который вселял желание не только участвовать, но и побеждать! Успехов Вам в дальнейшей деятельности, и пусть она приносит ожидаемые плоды!
Заявки фрилансеров
eternalwanderer
Анна 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Создание контента

    Приветствую фрилансеров. Задача проекта изложена в приложении. Цель проекта: создание контента по приложенному ТЗ и выполнение верстки книги. Оплата: Webmoney.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт большого объема статей

    $500

    Уважаемые фрилансеры! Нужно наполнит сайт постами на туристическую тематику! От вас требуется - грамотность и отсутствие смысловых нелепиц. Статьи можно рерайтить, либо переводить с английского, у кого с этим нет проблем. Второй способ намного проще, ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать профессиональные статьи на тему крема.

    Есть продукт, крем для кожи. Косметический и лечебный. 2 в 1. Есть 22 ключевых слова к ним нужно написать по 2 статьи. от 4000-5000 каждая. Статьи профессионального уровня с углубленной темой ключевого слова.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение сайта mirobmana.ru

    Необходимо наполнить сайт http://mirobmana.ru/ разделы "Черный список" "Положительные отзывы". Пишите ваши условия, я выберу исполнителя.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг описания товаров

    Необходимо подготовить описания товаров для размещения на сайте. Товары из рубрик: Бытовая техника, Компьютерная техника, Мобильные телефоны и другие Среднее кол-во символов на описание: 700 Дополнительные требования: в описании должно несколько раз встречаться описание модели товара и его ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Словесное обозначение товарного знака

    $100

    Фирма - микрофинансовая организация специализирующася на быстрой выдаче небольших денежных сумм под проценты. Необходимо придумать слово или словосочетание для товарного знака связанное с выдачей денежных займов. Слово или словосочетание должно нести в себе следующий смысл - ...

    Копирайтинг62 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поддерживать дискуссию на форумах

    Нужны визажисты, nail мастера, косметологи Требуются специалисты для постинга на профессиональных форумах. Обязательно чтобы человек был знаком с тематикой и имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Статьи для полиграфического сайта

    Переписать статьи уникально, использовать ключевые слова.Тематика полиграфия, рерайт, ссылки дам. 1) Открытки 1000зн ключи: открытки печать,изготовление открыток, заказ открыток 2) Наклейки 1000зн ключи: наклейки, печать на пленке, наклейки винил ,наклейки на авто, стикеры 3) Календари 2000 зн ключи: календари, печать календарей, календари ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для сайта о китайских телефонах

    Здравствуйте! Нужно наполнение (сео-рерайт, возможно сео-копирайтинг) для сайт о китайских телефонах. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты. Подробнее – в приложении. Вопросы для кандидатов: 1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пресс-релиз

    Нужен специалист для написания одного пресс-релиза о интернет-сайте

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад