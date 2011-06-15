Статьи для полиграфического сайта

КопирайтингЗавершен12 заявок344 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Переписать статьи уникально, использовать ключевые слова.Тематика полиграфия, рерайт, ссылки дам.

1) Открытки 1000зн

ключи: открытки печать,изготовление открыток, заказ открыток

2) Наклейки 1000зн

ключи: наклейки, печать на пленке, наклейки винил ,наклейки на авто, стикеры

3) Календари 2000 зн

ключи: календари, печать календарей, календари квартальные, календари настенные, настольные календари

4) Блокноты 1000зн

ключи: изготовление блокнотов, блокноты с логотипом, печать блокнотов

5) Фотообои 2000 зн

ключи: фотообои, фотообои на стену, фотообои киев, настенные фотообои

13 лет назад
jslife
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kolibry
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо, Мария сделала работу быстро, качественно.
Приятно работать с таким заказчиком. Задание четкое, ничего лишнего. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Поддерживать дискуссию на форумах

    Нужны визажисты, nail мастера, косметологи Требуются специалисты для постинга на профессиональных форумах. Обязательно чтобы человек был знаком с тематикой и имел профессиональный опыт. Работа по профилю в настоящее время будет преимуществом. Нужно на постоянно основе размещать новые темы ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для сайта о китайских телефонах

    Здравствуйте! Нужно наполнение (сео-рерайт, возможно сео-копирайтинг) для сайт о китайских телефонах. Требуются легкие дружественные СЕО-тексты. Подробнее – в приложении. Вопросы для кандидатов: 1. Сколько стоит 1000 знаков и как считаете: с пробелами ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Пресс-релиз

    Нужен специалист для написания одного пресс-релиза о интернет-сайте

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать объявления для контекстной рекламы.

    Добрый день. Необходим человек, который напишет несколько (около 5-6) объявлений для контекстной рекламы. Тематика: сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре. Сайт : http://bctroitskiy.com . Блок слов для каждого объявления предоставлю. Свои контакты высылайте на [email protected] или в ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание описаний продукции, заполнение сайтов.

    $1000

    Тематика: Климатическое оборудование. Основное направление - котлы и системы отопления премиум класса. Продажа, проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. В перспективе - кондиционирование, сантехника. Задача: Заполнение контентом наших сайтов (у нас их много, работы тоже) - делать уникальные ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение финансового сайта новостями

    $100

    Здравствуйте, требуется копирайтер/рерайтер хорошо разбирающийся в кредитно-финансовой тематике (потребительские кредиты, авто-, ипотека, кредитные карты и т.п.). Знание и понимание терминов обязательно, а также понимание процессов кредитования, расчета кредитных ставок (на бытовом, житейском уровне). Необходимо наполнять ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заполнять форум сайта

    Заполнять форум сайта холодильного оборудования. Требования к работе: - В каждой теме 2-3 сообщения, т.е. вопрос, ответ, комментарий (благодарность, результаты применения совета и т.д.) - Текст сообщений уникальный. - Ответ в теме всегда по делу - Отчет через определенное время ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад