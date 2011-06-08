Создание описаний продукции, заполнение сайтов.

Написание статей про торговое холодильного оборудование. Требования к работе: - объем статьи от 4000 до 5000 знаков без пробелов. - для каждой статьи будет одно ключевое словосочетание, которое должно повторятся в тексте 13 раз. - ключевое словосочетание ...
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Тематика:
Климатическое оборудование. Основное направление - котлы и системы отопления премиум класса. Продажа, проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. В перспективе - кондиционирование, сантехника.
Задача:
Заполнение контентом наших сайтов (у нас их много, работы тоже) - делать уникальные описания товаров, писать/корректировать тексты для разделов и подразделов продукции и размещать всё это через администраторский движок.
Объем работы и оплата:
Ожидаем в среднем от 80 текстов в месяц объемом 1700-3000 символов. Зарплата от 15.000 до 25.000 руб, в зависимости от объема сделанного. Приемлемые темпы будут понятны по окончании первого месяца. Если работа хорошо пойдет - будем сразу платить 25.000 и обеспечим занятостью на долго.
Без тестового периода, но с тестовым заданием - попрошу сделать за день описания для двух указанных товаров.
Подчеркиваю - контент должен быть уникальным. Не поверхностные рерайты. Исходная информация будет браться, разумеется, с сайтов производителей, но она должна быть более удобно реструктурирована и переписана полностью. Мы заполняем не сателлиты, а наши основные рабочие сайты.
Большим плюсом является проживание в Санкт-Петербурге или Москве для удобства прямого контакта.
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