Создание описаний продукции, заполнение сайтов.

Тематика:

Климатическое оборудование. Основное направление - котлы и системы отопления премиум класса. Продажа, проектирование, монтаж, гарантийное и сервисное обслуживание. В перспективе - кондиционирование, сантехника.

Задача:

Заполнение контентом наших сайтов (у нас их много, работы тоже) - делать уникальные описания товаров, писать/корректировать тексты для разделов и подразделов продукции и размещать всё это через администраторский движок.

Объем работы и оплата:

Ожидаем в среднем от 80 текстов в месяц объемом 1700-3000 символов. Зарплата от 15.000 до 25.000 руб, в зависимости от объема сделанного. Приемлемые темпы будут понятны по окончании первого месяца. Если работа хорошо пойдет - будем сразу платить 25.000 и обеспечим занятостью на долго.

Без тестового периода, но с тестовым заданием - попрошу сделать за день описания для двух указанных товаров.

Подчеркиваю - контент должен быть уникальным. Не поверхностные рерайты. Исходная информация будет браться, разумеется, с сайтов производителей, но она должна быть более удобно реструктурирована и переписана полностью. Мы заполняем не сателлиты, а наши основные рабочие сайты.

Большим плюсом является проживание в Санкт-Петербурге или Москве для удобства прямого контакта.