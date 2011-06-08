Написание "новостей" для интернет-магазина

Приветствую Вас, уважаемые freelancer! Приглашаю Вас принять участие в конкрусе по неймингу для интернет магазина бижутерии. Сразу скажу, прежде, чем оставлять свою заявку на участие в данном конкурсе, прочитайте, пожалуйста, все до конца, как требования, так и ...