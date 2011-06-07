Новости по финансовой тематике

Для ведения корпоративной ленты новостей требуется толковый специалист. На постоянной основе.

Тематика - финансы и кредитование РФ (потребительское, ипотека, авто, b2b).

График: Пн., Ср., Пт. - по 2 новости. Исходники предоставляются.

Оплата: 1$/новость (объем от 1000 - 1500 зн. в зависимости от исходника). Вебмани, по-факту.

Основные требования:

1. Профильное образование (или опыт работы) по финасовой тематике (или кредитование). Понимание о чем пишите и как пишите.

2. Соблюдение сроков (строго, за "прогулы" и "эффект пропадания") - сразу прощаемся.

3. Умение писать для людей - "без воды", т.е. ваш материал будут читать люди, он должен их заинтересовать и не отталкивать.

4. Наличие примеров или портфолио.

Работа на постоянной основе. Буду рад с Вами сотрудничать.

Пишите прямо мне:

ICQ: 496046

Skype:ilya_2007