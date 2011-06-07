Написание недорого рерайта

Для еженедельного наполнения сайта (юридическая и бизнес тематика) срочно требуется журналит/рерайтер. Требования к исполнителю: 1. Знания по указанной тематике (юридическая и бизнес тематика, общество) 2. Грамотная письменная речь (украинская и русская) 3. В портфолио приветствуется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени.
Нужен не дорогой рерайт статей.
Тематика : авторегистраторы, навигаторы, эл.сигареты и т.д.
Уникальность проверяю через Яндекс.
исходник находите сами, ЦЕНУ ПИШИТЕ СРАЗУ
цена важный критерий выбора.
аська 494430057
Работы будет не много.
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