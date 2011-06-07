Описание услуги

Сайт http://bachetta.ru Нужно заполнить каждую картину качественным уникальным описанием, НО чтобы не тарабарщина была и не бессмысленные банальные фразы ни о чем. 4-5 предложений для каждой картины. За каждую картину 10 рублей после проверки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо кратко, но очень емко создать описание сервиса по предоставлению услуг GPS мониторинга детей. Необходимо расписать, почему людям необходимо пользоваться данной услугой и какие преимущества они получат, если дети будут под контролем. Фактически необходимо придумать МИССИЮ, которую мы несем, как представители данной услуги. Не стоит делать банального описания услуги GPS-GLONASS мониторинга, необходимо раскрыть именно МИССИЮ.
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