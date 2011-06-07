Описание услуги

Необходимо кратко, но очень емко создать описание сервиса по предоставлению услуг GPS мониторинга детей. Необходимо расписать, почему людям необходимо пользоваться данной услугой и какие преимущества они получат, если дети будут под контролем. Фактически необходимо придумать МИССИЮ, которую мы несем, как представители данной услуги. Не стоит делать банального описания услуги GPS-GLONASS мониторинга, необходимо раскрыть именно МИССИЮ.