30 статей для женского сайта

$45
КопирайтингЗавершен21 заявка457 просмотров
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От вас требуется написать 30 уникальных информативных статей на женскую тематику по 2000 символов без учета пробелов.

Темы могут быть любыми, главное чтобы статьи освещали вопросы, интересные женщинам, были уникальными и информативными.

Цена обозначена в проекте.

13 лет назад
Gena84
39 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
7 дней
Татьяна прекрасно справилась с заданием, было написано всё оперативно. Спасибо з асотрудничество.
Приятно было работать над интересным проектом с надежным Заказчиком. Осталось исключительно хорошее впечатление от сотрудничества. Спасибо!
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