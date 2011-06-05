Для магазина Деревянных игрушек WoodFun.ru нужен человек умеющий красиво писать тексты продающие товар (описание товаров)+ обзорно тематические тексты Для примера пришлите текст к следующему http://www.woodfun.ru/product.php?id=3032 (поставщик http://www.orientalway.ru) по стоимости хотелось бы уложиться в 70 руб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить рерайт текстов по тематике шубы, меха.
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