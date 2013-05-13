Тексты для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен101 заявка1738 просмотров
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Для магазина Деревянных игрушек WoodFun.ru нужен человек умеющий красиво писать тексты продающие товар (описание товаров)+ обзорно тематические тексты

Для примера пришлите текст к следующему http://www.woodfun.ru/product.php?id=3032 (поставщик http://www.orientalway.ru)

по стоимости хотелось бы уложиться в 70 руб за 1000 но ели тексты стоящие то можно и дороже.

11 лет назад
nikST
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
S_Larina
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Хорошая работа. Оперативное выполнение задачи не в ущерб качеству.Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
Только удовольствие от работы! Понятное ТЗ, четкое изложение требование, оперативный ответ.
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