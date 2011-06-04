Статьи про разработку программного обеспечения

Нужны авторы для написания статей. На одну тему выбираю одного автора. Предлагаю вам выбрать одну тему из списка и сообщить мне. Статья нужна объемом более 3000 знаков. Обязательно проверю несколькими способами на уникальность. При наличии ...
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Здравствуйте!
Нужно написать 3 статьи на темы:
- методика тестирования программ
- необходимость сопровождения программного обеспечения
- история развития языка java
Подробное ТЗ – в приложении.
КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ:
1. Разбираетесь ли в теме? Если да, то откуда познания?
2. Есть ли примеры статей по близким темам?
3. Сколько стоит 1000 знаков работы? С пробелами считаете или без?
4. Сколько нужно времени на написание?
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