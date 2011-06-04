Статьи про разработку программного обеспечения

Здравствуйте!

Нужно написать 3 статьи на темы:

- методика тестирования программ

- необходимость сопровождения программного обеспечения

- история развития языка java

Подробное ТЗ – в приложении.

КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ:

1. Разбираетесь ли в теме? Если да, то откуда познания?

2. Есть ли примеры статей по близким темам?

3. Сколько стоит 1000 знаков работы? С пробелами считаете или без?

4. Сколько нужно времени на написание?