Сделать анализ предметной области банков (4 стр)

Нужно написать маленький анализ, 4 страницы А4 12 полуторный, Анализ предметной области - банковское мошенничество(только в сфере киберпреступлений) - написать про наиболее известные случаи воровства при использовании информационных технологий, и написать сколько при этом ежегодно воруют у банков( примерно, если нет такой оценки) и сколько они теряют от кибернападений.

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