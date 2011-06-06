Нужны статьи для сайта по перетяжке автомобилей

КопирайтингЗавершен14 заявок262 просмотра
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Есть сайт с неуникальными статьями ("О компании", "Услуги"). Надо из них сделать уникальные и написать пару новостей.

Сайт тут: http://autostyle32.ru/

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13 лет назад
veronnika
Вера 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Осталась очень довольна статьями! Рекомендую Ксению как ответственного исполнителя!!! Побольше Вам хороших заказов и удачи
Спасибо большое за интересный заказ. Рекомендую как заказчика, знающего чего хочет!
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