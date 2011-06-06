Seo копирайтинг - 15 статей по 1к символов.

$50
КопирайтингЗавершен18 заявок350 просмотров
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Требуется написать описания разделов сайта по тематике "онлайн игры для девочек".

Всего 15 статей по ~1к символов каждая.

Понимание seo.

За все - 800 WMR

13 лет назад
kakudaf
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$28
3 дня
Замечательные статьи! Интересно написано, цепляющие заголовки, сео оптимизированные! Все в срок - я остался довольный как удав :)
Интересный проект и приятный заказчик. Порадовали условия оплаты, скорость и четкое ТЗ. Чувство юмора также налицо) +10
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